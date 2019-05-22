Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikne etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen C.P., surlardan atlamaya hazarlandığı anda bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.