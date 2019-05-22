Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı

Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı

DİYARBAKIR'da tarihi surlara çıkan C.P. adlı genç kız, atlayacağı sırada bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı - Sayfa 1

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi surlarda meydana geldi. Surlara çıkan, C.P. adlı genç kız, atlayacağını söyledi. Çevresindekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini ihbarda bulunuldu. 

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Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı - Sayfa 2

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikne etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen C.P., surlardan atlamaya hazarlandığı anda bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

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Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı - Sayfa 3

Surlardan indirilen C.P., ambulansla hastaneye görüldü. Bu anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.

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Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı - Sayfa 4
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