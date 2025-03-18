Suriye’ye Yapılan Çıkartmanın Sebebi Bu mu?

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Suriye’de YPG ile ilgili konularda ilerleyen süreçte sıkıntı olabileceğini söylerken, üst düzey bir güvenlik yetkilisi de “Bize Suriye bayrağı altında silah doğrultursa vururuz. O zaman hesabı da oraya sorarız. Meşru müdafaa her yerde çalışır” dedi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde (ORSAM) Türkiye’nin Terörle Mücadelesinde Yeni Dönem: PKK, YPG ve PJAK’ın geleceği konulu bir oturum yapıldı.

Oturumda konuşmacı olan ORSAM İcra Direktörü İbrahim Aydın;

Terör örgütlerinin canlı organizmalar gibi doğup, büyüyüp sonunda da öldüğünü yani etkisizleştiğini,

Terör örgütlerinin siyasal sürece katılmak için sona erdiklerini,

Terör örgütlerinin bir kısmının askeri gücün karşısında sonlandığını,

Terör örgütlerinin oldukça küçük bir kısmının başarı elde ettiğini söyledi. “Toplumsal devrim isteyen hiçbir terör örgütü başarılı olamamıştır” dedi.

Tüm bunlar şunu akla getirdi.

Apo’nun 27 Şubat 2025 tarihli tarihi çağrısını…

"Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" adı verilen basın açıklamasında okunan mektubunda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir"

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

“1990’larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.”

Dediğinde…

PKK, Apo’nun çağrısına uyacağını açıkladı.

Kongresini Nisan ayında toplama kararı aldı.

Hatta kongreyi Apo’nun yönetmesini istedi. Örgüt “bütün olarak hareketi temsil edemeyiz” diyerek bu isteğini ifade etti.

Bu örtülü isteğin bir karşılığı olmadığı halde talep etti. Çünkü halen fırsat peşinde koşuyorlar.

Oysaki hiçlikleri ortada. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı;

24. MSB’nin geçen hafta düzenlediği haftalık basın bilgilendirmesinde açıklandı.

1 Ocak’tan bugüne kadar ise 64’ü Irak’ın, 157’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir.

Yine bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir diyerek durum analizi paylaşmıştır.

Suriye’de ana omurgasını PYD/YPG’nin oluşturduğu SDG ile yeni yönetimin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın imzaladığı mutabakat metni var bir de…

Mazlum Abdi, ABD ordusuna ait helikopterle metni imzalamaya gitti. ABD’nin bu hareketi haklı olarak Türkiye’de pek çok kişiyi şüphelendirdi. ABD, Abdi’yi daha fazla şantajda bulunmasın diye imzaya mı zorladı? ABD Abdi’yi tehdit mi etti? Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın “ileriye döşenmiş mayınlar olabilir”. “YPG ile ilgili konularda, başta provokasyon olmak üzere, ileriye yönelik birtakım tezgâhlar olmak üzere her şey gündemde olabilir”. Dedi. Bu ifadelere dikkat kesilmek gerek…

YPG’nin Suriye ordusuyla birleşmesi, Suriye bayrağı altında silah doğrultması gibi bir senaryoda acımadan hesap sorulur. Suriye’ye yapılan çıkartmanın sebebi bu olabilir mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan bu büyük mücadele, Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefik güçlere karşı elde ettiği zaferle sonuçlanmış ve Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterdiği üstün çabayı tüm dünyaya kanıtlamıştır. 18 Mart zaferi, Osmanlı Devleti'nin savaşta kalma kararlılığını artırmış, hala güçlü bir rakip olduğunu ve kolayca yenilemeyeceğini göstermiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi; öyle büyük bir destandır ki 300.000 askerimiz şehit olmuş ve düşman donanmaları onca üstün silahlarına rağmen ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET ve MİNNETLE ANIYORUM.