Suriye'nin yaralarını ancak Türkiye tedavi edebilir

CHP Suriye’de yaşanan gelişmeler karşısında buruk görülüyor.

Esad'ın rejimini muhalifler devirdiğinde, Esad ülkesini terk etme planları yapıp, Rusya’ya sığınmaya hazırlandığında "Türkiye, Esad'la görüşsün" diyen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel siyasi okur yazar olmadığını göstermiştir. CHP bunu hiç konuşmasa da…

Esad’a kim kaç dedi,

Esad’ın kaçış planı nasıl yapıldı?

İran ve Rusya Esad’a kaçması için rehberlik etmiştir.

Cumartesi günü televizyonlar son dakika olarak Esad’in televizyonda açıklama yapacağı haberini geçerken Esad’in TV’ye çıkış saati bir iki kez değiştirilmiş. Saat 20.00’de Esad TV’ye çıkıp açıklama yapacakken ortalarda yokmuş çünkü firardaymış. Esad’ın TV’de açıklama yapacak haberleri sadece hedef şaşırtmak içinmiş.

Esad’in kaçarken İsrail tarafından vurulmaması karşılığında silah depolarının ve savaş uçaklarının yerlerini gösteren planların İsrail’e verdiğini, İsrail’inde bu noktalara operasyon yapması, Suriye’nin tapusunun Esad’ın kendi elleriyle verdiğinin göstergesidir. Ben olmadan asla demesidir…

Suriye’de bir yandan demokrasi inşa edilirken, Yakılan, yıkılan yok edilen taştan şehir haline dönüşmüş, Altyapısı, okulları ve hastaneleri olmayan, Ekonomisi çökmüş, Kısacası Suriye’nin yeniden ayağa kalkması ve olası bir iç savaşa meydan verilmemesi için ekonomik anlamda destek verilmelidir. Bu desteği Türkiye’nin tek başına vermesi mümkün olmamakla beraber kendi ülke vatandaşına da haksızlık etmiş olur.

Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan yeni bir Suriye inşası için maddi insiyatif almalıdır.

Türkiye, Suriye’deki iç savaştan kaçıp gelen 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptı. Ekonomik anlamda bedeli peşin ödedi. Siyasi bedellere rağmen milyonlarca Suriyeliyi ülkemizde misafir ettik.

Suriyeli kadınları, çocukları, masum sivilleri Esad rejiminden koruyan ve bedel ödemekten korkmayan ülke Türkiye olmuştur.

Suriye halkının 4 milyonu böylelikle katliamdan kurtulmuştur.

100 yıl öncesine kadar vatan toprağı olan ve kardeşlerimiz olan bu sığınmacıların gönüllü, güvenli ve düzenli şekilde topraklarına dönmesi sağlamak boynumuzun borcudur.

Suriye’ye güvenli ve huzurlu dönüşler olabilmesi için şehir yeniden inşa edilmelidir. Alt yapısı, sağlık sistemi, okullar, marketler, evler ve hastaneler yapılmalıdır.

Türkiye’den Suriye’ye giriş çıkış konusunda güvenlik tedbirleri arttırılmalı fakat esneklikte sağlanmalıdır.

Bir kişi üzerinde tek seferde 25.000 TL ile ülkesine gidebiliyor, bu miktar arttırılmalı, ekonomik hacim desteklenmelidir.

Ülkemizden Suriye’ye gidenler için kıymetli eşyaları buzdolabı, çamaşır makinası gibi hatta arabalarını götürmelerine izin verilmelidir.

Bu konuda güvenlik arttırılıp esneklik sağlanırsa göç hızlanacak, süreç tamamlanacak Suriye ekonomisi de güç kazanacaktır.

Suriye halkı için savaşın alıp götürdükleriyle, savaş sonrası avuçlarına bırakılanlar çok daha fazla olmalıdır. Bırakılan izler bir ömür sürecek fakat yarayı sarmak yine Türkiye’ye düşecektir.