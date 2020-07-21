Suriyeli ikiz bebekler tarihi yaşatacak İsimleri 'Aya' ve 'Sofya' oldu
HATAY'da tanışarak hayatını birleştiren Suriyeli çift, doğan ikizlerine Ayasofya camisinin önemini hatırlatması için 'Aya' ve 'Sofya' isimlerini verdi.
Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Samah ve Karam Albazo, kentte tanışarak dünya evine girdi.
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Evlendikten bir yıl sonra ilk kızları Miral'i 3 yıl sonra da ikinci kızları Sara'yı kucaklarına alan Albazo çiftinin geçen ay da ikiz kızları dünyaya geldi.
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Kızlarına isim arayışına giren aile, Ayasoyfa Camisi'nin ibadete açılmasından esinlenerek ikizlerinden birine "Aya" diğerine de "Sofya" adını verdi.
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Anne Samah Albazo, bir ay önce dünyaya gelen ikiz kızlarına isim aradıklarını, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla caminin ismini çocuklarına bırakmaya karar verdiklerini söyledi.
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