BIST 1.416
DOLAR 9,15
EURO 10,64
ALTIN 528,44

Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

SURİYE'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı’nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdurdu. 

14
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi. 

24
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.

34
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
44