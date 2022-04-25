BIST 2.456
DOLAR 14,77
EURO 15,87
ALTIN 910,30

Suriye'den geldi geceden beri etkili! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor

Suriye'den geldi geceden beri etkili! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor

DİYARBAKIR'da gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürüp, hayatı olumsuz etkiledi. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Suriye'den geldi geceden beri etkili! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Diyarbakır genelini etkisi altına aldı. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

14
Suriye'den geldi geceden beri etkili! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor

Araçların üzeri tozdan kaplanırken daha önce uzmanlar, kronik rahatsızlığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

24
Suriye'den geldi geceden beri etkili! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor
34
Suriye'den geldi geceden beri etkili! 'Sokağa çıkmayın' uyarısı yapılıyor
44