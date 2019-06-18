Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı!

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.

Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı! - Sayfa 1

ŞANLIURFA Ceylanpınar TİGEM’e bağlı Gökçayır işletmesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn ilçe kırsalında bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 200 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı.

15
Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı! - Sayfa 2

Rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangın Türkiye sınırına kadar geldi.

25
Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı! - Sayfa 3

İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve TİGEM’e bağlı itfaiye ekipleri Türkiye-Suriye sınırındaki yangına güvenlik duvarı üzerinden müdahale etti.

35
Suriye'de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı! - Sayfa 4

Yangın Türkiye tarafına sıçramadan kontrol altına alınırken Suriye tarafındaki yangın ise büyüyerek devam ediyor.

45