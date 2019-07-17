Süreyya Yalçın'ın birbirinden tuhaf bikinileri ve altına giydiği olay çizmeler

Süreyya Yalçın'ın birbirinden tuhaf bikinileri ve altına giydiği olay çizmeler

Sosyetik ikoncan olarak tanınan Süreyya Yalçın, giydiği birbirinden değişik bikinilerin yanı sıra kombinlediği çizmeleriyle olay olmaya devam ediyor. Yaz sezonunda bikini altına çizme giyen Yalçın, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Süreyya Yalçın'ın birbirinden tuhaf bikinileri ve altına giydiği olay çizmeler - Sayfa 1

Miami'de yaşayan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Türkiye'ye geldiği ilk günden beri adından bir şekilde bahsettiren Yalçın'ın plaj kombinleri ise oldukça tuhaf. Sosyetik ikoncanın birbirinden tuhaf bikinilerinin altına giydiği çizmeler ise oldukça dikkat çekiyor. 

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Süreyya Yalçın'ın birbirinden tuhaf bikinileri ve altına giydiği olay çizmeler - Sayfa 2

Özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Ancak ünlü ismin sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarını çoğu takipçisi beğenmedi. Kırmızı tüylü ve taşlarla süslenmiş bikinisini hayranlarının beğenisine sunan Yalçın, hayal kırıklığına uğradı. 

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Süreyya Yalçın'ın birbirinden tuhaf bikinileri ve altına giydiği olay çizmeler - Sayfa 3

Instagram takipçilerinin birçoğu, "Gözlerimiz kanadı, Kızıldereli Türk, yeter artık kendine eziyet etme" gibi yorumlar yaptı. 

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Süreyya Yalçın'ın birbirinden tuhaf bikinileri ve altına giydiği olay çizmeler - Sayfa 4

Süreyya Yalçın'ın Bodrum'un sıcağına aldırış etmeden özel tasarım bikinilerinin altına giydiği çizmeler ise olay. 

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