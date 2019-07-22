Süreyya Yalçın davete de mayosu ve çizmeleriyle gidince olay oldu!
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, mayoları ve bikinileriyle çok konuşulurken bir davete de mayosu altığına giydiği çizmeleriyle gidince olay oldu.
Miami'de yaşayan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, yaz tatili için Türkiye'ye gelerek Bodrum'da tatil yapıyor ve giydiği birbirinden ilginç mayo ve bikinileriyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Yalçın'ın tasarım mayolarının altına giydiği çizmeler ise oldukça dikkat çekiyor.
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Tatiline başladıktan sonra her gün farklı bir mayo ile dikkatleri üzerine çeken Yalçın, ünlülerin de katıldığı bir gözlük markasının tanıtımına mayosu ve beyaz püsküllü çizmeleriyle katıldı.
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Elbise yerine mayo giymeyi tercih eden Yalçın, püsküllü çizmelerini marka çantası ile kombinledi.
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Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, bu yıl beyaz ve püsküllü çizme modasının da öncülerinden oldu.
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