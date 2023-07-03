Süreyya Yalçın, 4 milyar dolarlık mirastan payını aldı! İsviçre'den özel uçakla para mı getirdi?
2008 yılında vefat eden babasının bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın sonunda muradına erdi. Tarifeli uçakla İsviçre'ye gidip mirası alan Süreyya Yalçın, özel uçakla Bodrum tatiline geri döndü. İsviçre'deki paraları mı getirdi?
Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2008 yılında vefat eden babasının bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın sonunda muradına erdi. Mirastan payını aldı. Süreyya Yalçın'ın mirasa nasıl ortak olduğunu Sabah yazarı Bülent Cankurt yazdı. İşte ayrıntılar...
2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Hanım'ın onlarla anlaşıp hakkına düşeni aldığını öğendim.
Faruk Yalçın'ın mirası yasal olarak 20 eşit paya bölünmüş, Süreyya Hanım'ın da annesinin payıyla birlikte 8 pay alması için mahkemeden karar çıkmıştı. Babasının ilk eşinden olan dört kardeşi bu karara itiraz etmişti.
Süreyya Hanım, üvey kardeşleriyle hangi oranlarla anlaşma sağladı bilmiyorum ama mirasına Zürih'te kavuştu. Haziran başından beri Bodrum'da tatilde olan Süreyya Hanım, geçen hafta babasının servetinden hakkına düşen İsviçre bankasındaki parayı almak için Zürih'e gitti.