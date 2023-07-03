Süreyya Yalçın, 4 milyar dolarlık mirastan payını aldı! İsviçre'den özel uçakla para mı getirdi?

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2008 yılında vefat eden babasının bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın sonunda muradına erdi. Mirastan payını aldı. Süreyya Yalçın'ın mirasa nasıl ortak olduğunu Sabah yazarı Bülent Cankurt yazdı. İşte ayrıntılar...