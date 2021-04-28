Süpürgeyle başladı Sakarya'da dünyada bir ilki yaptı! 70 ülkeden sipariş yağdı
SAKARYA'da yaşayan Hamit Bektaş, çalı süpürgesiyle başladığı işte şimdi paraya para demiyor.
Sakarya'da, çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında başarı çıtasını yükselterek yerli imkanlarla yaklaşık 100 çeşit elektrikli aracın üretildiği fabrikayı kuran Hamit Bektaş, Avrupa standartlarındaki mini elektrikli otomobili gelecek yıl banttan indirmeye hazırlanıyor.
Karasu ilçesinde elektrikli endüstriyel temizlik araçlarının yanı sıra eğitim amaçlı itfaiye, polis ve ambulans aracı üreten TEKTEM Makina, bunları başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyor.
Çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında 120 personeliyle ülke ihracatına katkıda bulunan firmanın genel müdürü Bektaş, endüstriyel temizlik aletleri sektöründe gördükleri ihtiyaç nedeniyle üretime başladıklarını belirtti.
Sakarya'da tamamı yerli ve milli ürünlerin yüzde 50'sini 70 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Bektaş, sokak süpürme aracı üretiminde oldukça yol aldıklarını bildirdi.