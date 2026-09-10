Süper Loto’da gözler 10 Eylül çekilişinde! Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

10 Eylül Süper Loto çekilişi öncesinde sonuç araştırmaları hız kazandı. “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?”, “10 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?”, “Süper Loto sonuçları nereden öğrenilir?” ve “Kazandıran numaralar ne zaman belli olacak?” gibi sorular sorgulanıyor. 10 Eylül Perşembe çekilişi saat 21.30’da yapılacak. Peki Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak ve nasıl kontrol edilir? İşte detaylar...

10 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Eylül 2026 Perşembe günü yapılacak Süper Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel çekiliş programına göre Süper Loto çekilişi saat 21.30’da başlayacak. Kazandıran 6 numara, çekiliş tamamlandıktan sonra sonuç ekranında yer alacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. 10 Eylül Perşembe çekilişi de saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Sonuçların çekilişin hemen ardından sisteme yansıması bekleniyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş sonrasında oynanan kuponlar Milli Piyango’nun resmi sonuç kanalları üzerinden kontrol edilebiliyor. Oyuncular kuponlarındaki 6 sayıyı sonuç ekranındaki kazanan numaralarla karşılaştırarak ikramiye durumunu öğrenebiliyor. Resmi ve kesin sonuçlar için Milli Piyango’nun açıklaması esas alınıyor.

SON SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

10 Eylül çekilişinden önceki son Süper Loto çekilişi 8 Eylül Salı günü yapıldı. Bu çekilişte kazanan numaralar 2, 12, 37, 52, 59 ve 60 oldu. 5 bilen 10 kişi, kişi başı 299 bin 735,10 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto’da oyuncular 1 ile 60 arasından 6 sayı seçiyor. Çekilişte 6, 5, 4, 3 veya 2 bilenler ikramiye kazanabiliyor. Büyük ikramiyeyi 6 sayının tamamını doğru tahmin eden kupon veya kuponlar paylaşıyor.

10 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

10 Eylül Süper Loto kazandıran numaraları saat 21.30’daki çekilişin tamamlanmasının ardından belli olacak. Sonuçlar açıklandığında 6 bilen çıkıp çıkmadığı, ikramiye tutarları ve diğer kazanan kategorileri de netleşecek.