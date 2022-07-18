Süper Lig'de yılın transferi geliyor! Konyaspor Brezilyalı dünya starı golcüyü getiriyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımı Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde gelecek sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 2021-2022 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Konya ekibi, futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Yeni sezonda Avrupa'da da Türkiye'yi temsil edecek olan Konyaspor, yaptığı 9 transferin yanında bir de dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.