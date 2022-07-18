Süper Lig'de yılın transferi geliyor! Konyaspor Brezilyalı dünya starı golcüyü getiriyor
SÜPER Lig'de geçtiğimiz sezon fırtınalar estiren ve bu yıl Türkiye'yi UEFA kupasında temsil edecek olan Konyaspor, yaptığı 9 transferin yanında bir de dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Brezilyalı golcü, Milan ve Chelsea formaları giymişti...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımı Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde gelecek sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 2021-2022 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Konya ekibi, futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Yeni sezonda Avrupa'da da Türkiye'yi temsil edecek olan Konyaspor, yaptığı 9 transferin yanında bir de dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör İlhan Palut'un önderliğinde Süper Lig'in son sezonuna damga vuran bir performans sergileyen Konyaspor, transfere de damga vurmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Konya ekibinde şu ana kadar 9 yeni oyuncuyla anlaşma sağlandı.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmasından dolayı güçlü bir kadro kurmak isteyen Konyaspor'da bomba transfer yolda.