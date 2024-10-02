“Süper Güç” ABD’nin Amacı İran Üzerinden Bölgeyi Kontrol Etmek

Kasım Süleymani;

3 Ocak 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nin İHA’lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı’na düzenlemiş olduğu saldır sonucunda öldürülmüştü. Yüzlerce kişi hayatını kaybedince intikam bayrağı tekrar göklere çekilmişti.

İsmail Haniye,

İranlı ve Hamaslı yetkililere göre, 31 Temmuz 2024'te Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra sabahın erken saatlerinde İran'ın Tahran kentindeki evinde suikasta kurban gitmişti. İranlı bir koruma da öldürülmüştü.

Hizbullah lideri Nasrallah;

Lübnan'ın büyük kısmını kontrol eden Hizbullah'ı 30 yıldır yöneten Hasan Nasrallah ve Hizbullah'ın diğer üst düzey liderlerinin Beyrut'un güneyindeki bir işçi sınıfı mahallesinde yerin 20 metre altındaki bir sığınakta toplanıldığı sırada İsrail bombayla vurdu.

Bütün bu suikastlar yapılırken İran intikam yeminleri etti.

İmam Rıza Türbesine siyah bayrak çekti.

“Haniye’nin Kanı Yerde Kalmayacak”

“İran direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir” dedi.

Gazze vuruluyor, Filistin halkı soykırım yaşıyor, Hamas liderine Tahran’da suikast yapılıyor,

İsrail, Hizbullah’ı vuruyor, Nasrallah’ı öldürüyor,

Lübnan’ı bombalıyor,

İran büyük büyük laflar ediyor, fakat tepki vermiyor.

Beyrut’u, Tahran’ı savunamayan İran nasıl ilerleyecek ki? Kollarını bağlayıp usul usul durması İran’a itibar kaybettirirken.

Bakıldığında kendi iç cephesinde de oldukça zayıf olan İran; İbrahim Reisi’nin helikopterinin düşmesi ve İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast bunun göstergesidir. Ülkesinin sınırları içindeki misafirini koruyamayan İran, karizmayı çizdiren ülke olmasının yanında bir o kadar da kırılgandır.

Bu kırılganlığı İran nüfus yapısı etkilemektedir. Etnik olarak en çok Türkler, Farslar, Kürtler, Azeriler, Lorlar, Gi- lekler, Araplar, Mazeniler ve Beluçlar’dan oluşmaktadır.

Farslar (%65),

Azeriler (%16),

Kürtler (%7),

Lurlar (%6),

Araplar (%2),

Beluçlar (%2),

Türkmenler (%1),

Kaşkai ve diğer Türkler (%1),

Ermeniler, Aşuriler ve Gürcüler (%1'den az).

İran’da molla rejimi can çekişiyor. Pek çok defa iç savaşın eşiğinden dönen

İran halkı özgürlük istiyor.

İran halkının sesine kulak vermelidir.

İran sınır komşularıyla sıcak ilişki geliştirmelidir.

ABD’nin İsrail’in yanında durup, İran’a Ortadoğu’da gerilimi tırmandırmaması için çağrı yapması ABD-İran-İsrail üçgenindeki eşitsizliği gösteriyor. Irak ve Afganistan arasına sıkışmış ve sıranın kendisine gelmemesi için nükleer silahlarla dünyayı cehenneme çevirmeyi ifade etmekten geri durmayan İran’ı İsrail her an vurabilir. İran’da sadece konuştuğuyla kalır.

ABD’nin amacı da İran üzerinden bölgeyi kontrol etmektir. Eğer İran’ı kontrol ederse Asya’yı da kontrol edebileceğine inanmaktadır. Bunu yapabilirse bir yandan İsrail’in güvenliğini, diğer yandan da ciddi bir ekonomik ve siyasî çıkar sağlayacaktır.

ABD Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde İran’la mümkünse karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler kurmak istemekte; değilse baskı ve tehdit yoluyla İran’ı kontrol etmeye çalışmaktadır.

“Süper Güç” ABD, İran’daki iktidarla asgari müştereklerde de olsa iş birliği yapma seçeneğini göz ardı etmeyecektir.

İsrail, İran’ı tuzağa düşürüp savaşın içine çekmenin yollarını arıyor, suikastlarla tacizde bulunuyor. Oysaki İran’ın kafeslenmesi bölgeyi cehennem yerine çevirir.