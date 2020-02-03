Super Bowl'da Jennifer Lopez ve Shakira'dan dans şov
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un devre arasında Jennifer Lopez ve Shakira Latin rüzgarı estirdi.
Dünyanın en pahalı maçı olarak lanse edilen Amerikan Futbol Ligi şampiyonası Super Bowl, dün gece San Francisco 49ers karşısında Kansas City Chiefs’in galibiyetiyle sonuçlandı. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti. Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.
Özel reklamlarıyla milyonlarca dolar akıtılan yılın maçında, spor müsabakası kadar devre arası şovu da merak ediliyordu. Gecede, müziğin yıldız isimleri Jennifer Lopez ve Shakira performanslarıyla Latin rüzgarı estirdi.
Sahneye kırmızı bir kostümle çıkan Kolombiyalı yıldız, 2009 yılı hit şarkısı ‘She Wolfu’u dansçılarıyla birlikte dikkat çekici bir dans şovuyla söyledi. Shakira, enerjik sahne performansında ‘Whenever, Wherever’ ve ‘Empire’ şarkılarına da yer verdi.
Shakira sahneye sürpriz bir isim olarak Porto Rikolu rap şarkıcısı Bad Bunny’yi davet ederek ‘I Like it’ ve ‘Hips Don't Lie’ şarkılarına düet yaptı.