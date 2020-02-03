Super Bowl 2020'nin şampiyonu belli oldu

Ancak yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes ile sezon boyunca geriden gelerek maçları kazanmaya alışık olan Kansas City, son çeyrekteki etkili oyunuyla önce skoru 20-17'ye getirdi. Daha sonra sonra skoru 24-20 yaparak öne geçen Chiefs, maçın bitmesine yaklaşık iki dakika kala ise skoru 31-20'ye taşıyarak galibiyete ulaştı.