Super Bowl 2020'nin şampiyonu belli oldu
ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanan final maçı heyecanlı çekişmeye sahne oldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 7-3'lik skorla önde tamamlayan Kansas City, ilerleyen dakikalarda San Francisco'nun güçlü savunmasına takılırken, 49ers etkili hücumuyla eşitliği yakaladı ve ilk yarı 10-10 beraberlikle sona erdi.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan San Francisco, önce skoru 13-10'a, daha sonra ise 20-10'a getirmeyi başardı ve üçüncü çeyrek bu skorla tamamlandı.
Ancak yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes ile sezon boyunca geriden gelerek maçları kazanmaya alışık olan Kansas City, son çeyrekteki etkili oyunuyla önce skoru 20-17'ye getirdi. Daha sonra sonra skoru 24-20 yaparak öne geçen Chiefs, maçın bitmesine yaklaşık iki dakika kala ise skoru 31-20'ye taşıyarak galibiyete ulaştı.