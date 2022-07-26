Sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel gelen tepkilere ateş püskürdü "Boş teneke gibisiniz..."
Avrupa Yakası, Doktorlar gibi ekranlara damga vuran dizilerde rol alan Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda meslektaşı Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı sünnet derisi ile güzelleştiği videolar ile gündem olmuştu. Yeni doğan sünnet derisi ile genç kaldığını söyleyen güzel oyuncuya tepkiler çığ gibi geldi. Görgüzel isyan ederek, hesabından açıklamada bulundu...
Geçtiğimiz günlerde oyuncu, yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalayan Selen Görgüzel sünnet derisi ile güzelleştiği videolarıyla gündeme damga vurmuştu. Yeni doğan sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Görgüzel aldığı tepkiler sonrası adete ateş püskürerek Anlamadan araştırmadan abuk subuk yaptığınız yorumları silmiyorum ki cahilliğiniz ifşa olsun! dedi. İşte haberin detayları
Öpüşme sahnesinin 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sünnet derisi ile güzelleştiği video ile sosyal medyayı sallamıştı.
Selen Görgüzel, çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını açıklamıştı. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı bu haber büyük yankı uyandırdı.
Yeni doğan sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Selen Görgüzel, aldığı tepkiler sonrası isyan etti.