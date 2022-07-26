Sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel gelen tepkilere ateş püskürdü "Boş teneke gibisiniz..."

Geçtiğimiz günlerde oyuncu, yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalayan Selen Görgüzel sünnet derisi ile güzelleştiği videolarıyla gündeme damga vurmuştu. Yeni doğan sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Görgüzel aldığı tepkiler sonrası adete ateş püskürerek Anlamadan araştırmadan abuk subuk yaptığınız yorumları silmiyorum ki cahilliğiniz ifşa olsun! dedi. İşte haberin detayları