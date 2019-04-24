Sultangazi'de otobüs duraklarına 'satılık böbrek' ilanı astı
Maddi sıkıntıya düşen kimi vatandaşlar organlarını satılığa çıkarırken, Sultangazi'de bir kişi otobüs duraklarına satılık böbrek ilan yapıştırdı.
Acil paraya ihtiyacı olan ya da borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar internet sayfaları üzerinden böbreklerini satışa çıkarıyor. Maddi darboğaza girmeyi gerekçe gösterenler çareyi organlarını satmakta buluyor. Son şaşırtan olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı.
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Durakta otobüs bekleyen yolcular ilanı görünce şaşkına dönüyor. "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer alıyor.
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İlanı görenler şaşkınlık geçirirken telefonla ulaşılan kişi, maddi durumunun kötü olduğundan dolayı böbreğini sattığını açıkladı.
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20 bin liraya satıyor
Sultangazi'de bir parkta yattığı belirten kişi, böbreğini de 20 bin liraya sattığını söyledi.
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