Sultangazi'de otobüs duraklarına 'satılık böbrek' ilanı astı

Durakta otobüs bekleyen yolcular ilanı görünce şaşkına dönüyor. "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" yazılı ilanın alt kısmında ise telefon numarası yer alıyor.