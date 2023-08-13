Sultangazi'de kadın cinayeti! Sevgilisini 15 yerinden bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu

Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar’ın bir süredir Halil A. ile birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar’ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.