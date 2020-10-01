Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: Yaşlılarımız başımızın tacıdır

İSTANBUL Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, dünden bugüne kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yarına taşımamızı sağlayan hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.