Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay: Yaşlılarımız başımızın tacıdır
İSTANBUL Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Dünya Yaşlılar Günü açıklama yaptı. Kubilay, yaptıkları hizmetleri de anlattığı açıklamasında, "Yaşlılarımız başımızın tacıdır" şeklinde konuştu.
İSTANBUL Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Bizleri büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, dünden bugüne kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yarına taşımamızı sağlayan hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren en değerli varlıklarımız olan kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.
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Yaşlılarımız başımızın tacıdır.
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Her ihtiyaç duyduklarında hizmetlerindeyiz.
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Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak yaşlılarımıza hak ettikleri değeri göstermek, vefa borcumuzu ödemek, onların sıkıntılarına ortak olup, çözüm yolları üretmek için Şefkat Eli ve Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor projelerini hayata geçirdik.
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