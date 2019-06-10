Sultan 2. Abdülhamid'in açlıktan ölen şehzadesi: Ahmed Nuri Efendi

Sultan 2. Abdülhamid'in açlıktan ölen şehzadesi: Ahmed Nuri Efendi

Sultan II. Abdülhamid’in 3. oğlu Şehzade Ahmed Nuri Efendi'nin trajik hayat hikayesini Türkiye gazetesi yazarı Prof. Dr. Buğra Ekinci, köşesinde yazdı.

Sultan 2. Abdülhamid'in açlıktan ölen şehzadesi: Ahmed Nuri Efendi - Sayfa 1

Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasının ardından yurt dışına sürülen Osmanlı hanedanı üyeleri perişan halde hayat sürdü. Kiminin cenazesi aidat ödenmediği için kemikleri kimsesizler mezarlığındaki mazgala atıldı, kimisi de ev sahibinin acıyarak kira almadığı pansiyonda hayatını kaybetti. 

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Sultan 2. Abdülhamid'in açlıktan ölen şehzadesi: Ahmed Nuri Efendi - Sayfa 2

İşte bunlardan birisi de Sultan 2. Abdülhamid'in 1978 yılında doğan 3. oğlu Şehzâde Ahmed Nuri Efendi oldu. Türkiye gazetesi yazarı  Prof. Dr. Buğra Ekinci, açlıktan ölen şehzadenin dram dolu hayatını köşesine taşıdı.

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Sultan 2. Abdülhamid'in açlıktan ölen şehzadesi: Ahmed Nuri Efendi - Sayfa 3

Vefakar eş: 1924 yılında halifelik kaldırılıp Osmanlı hanedanı sürgün edildiğinde Şehzâde Ahmed Nuri Efendi, 46 yaşında bir miralay (albay) idi. Zaten zevcinden ayrı yaşayan Fahriye Hanım, boşanarak İstanbul’da kalabilirdi. Ama öyle yapmadı. “Efendinin ekmeğini yedim; onu gurbette yalnız bırakamam” dedi ve zevci ile beraber sürgüne gitmeyi tercih etti.

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Sultan 2. Abdülhamid'in açlıktan ölen şehzadesi: Ahmed Nuri Efendi - Sayfa 4

O zaman ailenin çoğunun yaşadığı Nice’e geldiler. Fahriye Hanım, 1940 senesinde burada vefat etti. Şehzâde, vefakâr ve çilekeş zevcesinin cenazesini Şam’da Süleymaniye Câmii hazîresindeki aile kabristanına defnettirmeye muvaffak oldu.

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