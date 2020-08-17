Süleyman Soylu ve Murat Kurum depremi yaşadı bakanların zor anları görüntülendi

Son 1 asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı, mücadele etmeyi öğrenmek zorundayız. Bu anlamda bu eğitim merkezimiz hem deprem öncesinde hem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerini yapacak arkadaşlarımızın eğitimi, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına çok önemli. İnşallah tüm Türkiye'miz, bütün milletimiz bir ve beraber şekilde depremle mücadele etmeyi öğrenecek. Hem şehirlerimizi, hem altyapılarımızı depreme hazırlıklı hale getirecek adımları da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atacağız. Biz de bakanlıklar olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri gerçekleştireceğiz" dedi.