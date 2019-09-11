Şule Çet davasında olay keşif raporu mahkeme dosyasına girdi
ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüyle ilgili olay yerinde yapılan keşif raporu mahkeme dosyasına girdi. Çet'in ölümüyle ilgili iddia ve ihtimallerin tamamının yer aldığı raporun sonuç kısmında ceset, çorap ve ayakkabıların, Çet'in pencereden atlaması veya atılması durumunda da olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği belirtildi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen Mayıs ayında olay yerinde keşif yaptı.
Mahkeme heyeti ile taraf avukatlarının yanı sıra keşifte, Adli Tıp Kurumu'ndan bir uzman, bir inşaat mühendisi ve o gece olay yerine gelen polis ekibinden bir polis memuru da yer aldı. Keşfin ardında bilirkişi tarafından hazırlanan olay yeri keşif raporu mahkeme dosyasına girdi.
Sanık Aksu'nun parmağı
Raporda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'i pencereden sarkmış halde kurtarmaya çalışırken sağ el orta parmağının çıktığı yönündeki savunmasıyla ilgili "Sanık Aksu'nun sağ el 3'üncü parmağında tespit edilen avulsiyon kırığı; iddia edildiği şekilde yaşanan tartışma ve mücadele sırasında parmağın burkulması sonucu oluşabileceği gibi, sanık Aksu’nun savunmasında ifade ettiği şekilde aşağıya atlamaya çalışan bir kişiyi kurtarmaya çalışırken da oluşabilir" denildi.
Ayak bileğindeki bulgular
Yine Çet’in otopsisinde her iki ayak bileğinde saptanan bulgular için ise, "Kişinin otopsisinde her iki ayak bileğinde saptanan bulgular; düşme neticesinde ya da iddia edildiği şekilde düşme öncesi maruz kalınan tramva sonucu meydana gelebileceği gibi, Aksu’nun ifade ettiği şekilde aşağıya atlamaya çalışan kişiyi kurtarmaya çalışırken de oluşabilir" değerlendirmesi yapıldı.