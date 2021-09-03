Sular çekilince korkutan görüntü ortaya çıktı: Bu yıl ilk defa...
KARS'ın Akyaka ilçesinin 'Ahuryan' olarak da bilinen Arpaçay Barajı'nın suları çekilince ortaya çıkan görüntüler endişe verdi.
Türkiye ve Ermenistan'ın ortak kullanımında bulunan Arpaçay Barajı, 1980 yılında devreye girdi. Kars Çayı, Çıldır Gölü'nün uzantısı Karahan çayı ve Ermenistan'dan gelen Gümrü çayı ile beslenen barajdan bırakılan su ise Ani Ören Yeri ve Digor Halıkışlak'tan geçerek Iğdır Ovası'nı suluyor.
1980 yılından bu yana Kars'ın Akyaka ilçesinin Arslanhane köyü ve çevre köylerin yanında Ermeni balıkçıların da istifade ettiği göle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 200 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Balıkçılık yapılması da hedeflenen baraj gölünde su çekilmeye başladı.
Kars Barajı'ndan bırakılan suyun azaltılması ve kuraklığın da etkisiyle sular çekildi.