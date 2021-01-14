Şükrü Özyıldız ATV'nin fantastik dizisi Akıncı'dan pişman mı oldu bakın neler söyledi
ATV'de yayımlanan fantastik dizi Akıncı yayın hayatına başladı. Şükrü Özyıldız'ın başrolünde olduğu dizi sosyal medyayı ikiye böldü.
ATV'de yayınlanan fantastik bir yapım olan Akıncı dizisi başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Müge Boz rol alıyor. Farklı hikayesi ile ekran macerasına başlayan Akıncı dizisi sosyal medyada tartışma konusu olurken izleyenlerin bazıları diziyi beğendiğini bazıları ise çok basit bulduğunu ifade etti.
Cuma günü yayımlanan başarılı dizilerin arasında tutunmaya çalışan Akıncı ise ikinci bölümüyle beklenen reytingi alamadı. Yer aldığı projeden son derece emin olduğunu ifade eden Şükrü Özyıldız, Dizi TV programına açıklamalarda bulundu.
Şükrü Özyıldız, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Heyecanla karışık, korku, coşku… Bütün o duyguları hissediyorum, kendi içimde… Ama birinin bunu yapması gerekiyordu.''
''Arkada da çok iyi bir ekip var. Her şey çok işin ehli insanlardan geçiyor her aşama.''