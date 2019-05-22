Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un hastalığı ne suratı tanınmaz hale geldi

Önceki gün yayınladığı fotoğrafların altına "Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız . Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim." yazan Orhon, bugün bir paylaşımda daha bulundu.