Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon'un hastalığı ne suratı tanınmaz hale geldi
Önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların ardından adeta tanınmaz hale gelen yüzünü bir kez daha paylaşan Burçin Orhon, "Ben ara sıra bayılırım" diyerek sevenlerini korkuttu.
Süheyl Uygur'un eşi eski balerin Burçin Orhon, önceki gün paylaştığı kaza fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Yüzünün mosmor ve şiş olduğu fotoğrafların altına "Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor." yazan Orhon, yüzünün baygınlık anında bir taşa çarpması sonucu oluştuğunu söyledi.
Önceki gün yayınladığı fotoğrafların altına "Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız . Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim." yazan Orhon, bugün bir paylaşımda daha bulundu.
Severim bilirsiniz: Bugün de bu fotoğrafı paylaşan Burçin Orhon, geçirdiği baygınlık sonucu bu hale geldiğini esprili bir dille anlattı. Orhon, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Bu durum enteresan. Iki kaş arası doğal dolgu oldu. Kaş varmaktan oluşan çizgiler yok. Eh tek gözde de doğal far. Hemde mor. Severim bilirsiniz."
Bu da geçer: "Beş bine yakın geçmiş olsun mesajı. Yani nazar değdirenler avucunu yağlayabilir. Bu arada kaza geçirmedim. Ben ara sıra bayılırım. Bu sefer taşa balıklama daldım. Bu da geçer."