Suç makinesi karı-koca Antalya Manavgat’ta yakalandı

Koca M.D. hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması, silahla yağma ve hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 11 ay; K.D. hakkında ise 'hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme' suçlarından 18 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin lira adli para cezası bulunduğu öğrenildi.