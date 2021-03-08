Şubat ayında en fazla mevduat faizi kazandırdı! TÜİK açıkladı

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.42 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.