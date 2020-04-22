Su borusu patladı Kadıköy'de cadde göle döndü
KADIKÖY’de iddiaya göre İSKİ ekipleri altyapı çalışması yaptıkları sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle cadde adeta göle döndü. Yolun sular içerisinde kalması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde iddiaya göre İSKİ ekiplerince altyapı çalışması yapıldığı sırada atık su borusu patladı. Borunun patlaması ile cadde sular içerisinde kalarak göle döndü. Su birikintisinin otobüs duraklarına kadar genişlediği görüldü. Cadde üzerinde ilerleyen bazı araç sürücüleri su birikintisi nedeniyle başka yolları tercih etmek zorunda kaldı. Göle dönen yolda trafik yoğunluğu oluştu.
“Kazı yapıyorken yanlışlıkla ana hattı delmişler'': Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Kazı yapıyorken yanlışlıkla ana hattı delmişler. O yüzden burayı su bastı” dedi.
“Herhalde boru hattı varmış, büyük ihtimalle onu deldiler'': Başka bir vatandaş ise, “Herhalde boru hattı varmış, büyük ihtimalle onu deldiler. Ondan dolayı patladı” diye konuştu.
Cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar işyerlerine su girmemesi için önlem aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.