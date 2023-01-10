Su ararken bahçede buldu bütün ilçe bayram etti! Aynı yerde ikinci kez oldu

Yağbasan Mahallesi’nde Hilmi Yılmaz’a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak dün yine aktif hale getirilen kuyunun 208. metresinde yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı.