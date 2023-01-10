Su ararken bahçede buldu bütün ilçe bayram etti! Aynı yerde ikinci kez oldu
Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan inceleme sonucunda yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli petrol olduğunun ortaya çıkmasının ardından aynı mahallede başka bir kuyuda da petrol izine rastlandı.
Yağbasan Mahallesi’nde Hilmi Yılmaz’a ait olan ve 10 yıl önce açıldıktan sonra siyah renkli bir madde çıktığı için kapatılan, ancak dün yine aktif hale getirilen kuyunun 208. metresinde yine yanıcı ve siyah renkli madde ile karşılaşıldı.
Yılmaz, toplam derinliği 244 metre olan kuyunun 208'inci metresine geldiklerinde 10 yıl önceki manzaradan farksız bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
“208 metrede yine aynı manzara ile karşılaştık”
Sondaj kuyusunu üzüm bağını sulamak için yaklaşık 10 yıl önce açtıklarını belirten çiftçi Hilmi Yılmaz, “Bu bölgede 30 dekarlık bir üzüm bağım var. 10 yıl önce artan su ihtiyacı nedeniyle bu bölgeye bir kuyu açtık.