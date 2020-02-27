Stresi azaltarak mutluluğunuzu artıracak 8 muhteşem besin!

Yumurta

Ruh halini düzeltmeye yardımcı omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ile yüklü olan yumurta sağlıklı ve mutlu bir mevsim geçişi yapmak isteyenler için ideal bir besin. Üstelik yanında lor peyniri ve 1 dilim yulaf veya çavdar ekmeği tüketmek de mutluluk etkisini artırıyor.