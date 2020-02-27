Stresi azaltarak mutluluğunuzu artıracak 8 muhteşem besin!
İnsana mutluluk ve zindelik hissi veren serotonin gibi maddeleri içeren besinler tüketerek stresimizi azaltmak mümkün. İşte mutluluk veren o besinler...
Somon
Somon balığı gibi yağlı balıklarda bulunan ve en iyi antidepresanlarından biri kabul edilen omega-3 esansiyel yağ asitleri, beynin hislerle ilgili bölümünü olumlu etkiliyor.
Enerji ve canlılık veren somon depresyonla mücadelede yardımcı bir besin.
Yumurta
Ruh halini düzeltmeye yardımcı omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ile yüklü olan yumurta sağlıklı ve mutlu bir mevsim geçişi yapmak isteyenler için ideal bir besin. Üstelik yanında lor peyniri ve 1 dilim yulaf veya çavdar ekmeği tüketmek de mutluluk etkisini artırıyor.
Kefir
Bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik bakteriler açısından oldukça zengin olan kefirin, günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayabildiği için depresyona karşı yararlı olduğu biliniyor.
Kuru İncir
Serotonin içeren kuru meyvelerin başında kuru incir gelmektedir. Kaygı seviyesini kan şekerini düşürerek azaltan kuru incir, düşünme gücünü ve hafızayı güçlendiriyor..