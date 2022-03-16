Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek
TÜRKİYE'de de bir hayli fazla müşterisi olan kahve zinciri Starbucks, sevilen karton ve plastik bardaklarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.
Karton bardaklardaki beyaz üzerine Starbucks logosunun yerleştirildiği bardaklar ve soğuk içecekler için şeffaf plastik bardaklar pek çok müşteri tarafından beğenilse de şirket bu bardakların atığa dönüştüğünü ve sokaklarda, caddelerde dolaştığının farkında.
Bu sebeple Starbucks, tek kullanımlık bardaklar yerine kullanabileceği yeni yöntemler üzerinde çalışmaya başladı.
CNN'e konuşan Starbucks Sürdürülebilirlik Başkanı Michael Kobori, “Kupamız her yerde ve bunu seviyoruz. Ama aynı bardaklar tek kullanımlık ve atıldıklarında çöplüklere, sokaklara ve sularda çöp olarak kalıyor. Bazıları geri dönüştürebilir, ancak geri dönüşümlerin de sonu çöplük oluyor. Tek kullanımlık bardağı ortadan kaldırmak tek seçenek” sözlerine yer verdiği açıklamasıyla, ilerleyen günlerde karşılaşılabilecek bardaklarla ilgili ilk sinyalleri verdi.
WebTekno'da yer alan habere göre; şirketin bu atıkların önüne geçmek için bulduğu çözümlerden biri müşterilerin Starbucks'lardan ödünç kupa alması.