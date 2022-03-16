Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek

CNN'e konuşan Starbucks Sürdürülebilirlik Başkanı Michael Kobori, “Kupamız her yerde ve bunu seviyoruz. Ama aynı bardaklar tek kullanımlık ve atıldıklarında çöplüklere, sokaklara ve sularda çöp olarak kalıyor. Bazıları geri dönüştürebilir, ancak geri dönüşümlerin de sonu çöplük oluyor. Tek kullanımlık bardağı ortadan kaldırmak tek seçenek” sözlerine yer verdiği açıklamasıyla, ilerleyen günlerde karşılaşılabilecek bardaklarla ilgili ilk sinyalleri verdi.