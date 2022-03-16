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Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek

Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek

TÜRKİYE'de de bir hayli fazla müşterisi olan kahve zinciri Starbucks, sevilen karton ve plastik bardaklarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek

Karton bardaklardaki beyaz üzerine Starbucks logosunun yerleştirildiği bardaklar ve soğuk içecekler için şeffaf plastik bardaklar pek çok müşteri tarafından beğenilse de şirket bu bardakların atığa dönüştüğünü ve sokaklarda, caddelerde dolaştığının farkında.

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Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek

Bu sebeple Starbucks, tek kullanımlık bardaklar yerine kullanabileceği yeni yöntemler üzerinde çalışmaya başladı.

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Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek

CNN'e konuşan Starbucks Sürdürülebilirlik Başkanı Michael Kobori, “Kupamız her yerde ve bunu seviyoruz. Ama aynı bardaklar tek kullanımlık ve atıldıklarında çöplüklere, sokaklara ve sularda çöp olarak kalıyor. Bazıları geri dönüştürebilir, ancak geri dönüşümlerin de sonu çöplük oluyor. Tek kullanımlık bardağı ortadan kaldırmak tek seçenek” sözlerine yer verdiği açıklamasıyla, ilerleyen günlerde karşılaşılabilecek bardaklarla ilgili ilk sinyalleri verdi.

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Starbucks'ta bir devrin sonu! Müdavimleri çok üzülecek

WebTekno'da yer alan habere göre; şirketin bu atıkların önüne geçmek için bulduğu çözümlerden biri müşterilerin Starbucks'lardan ödünç kupa alması.

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