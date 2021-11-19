Starbucks ilk kasasız mağazasını açtı Amazon ile anlaştılar
Starbucks kasasız ilk mağazasını açtı. Amazon kasiyersiz ve kasasız mağaza konseptini ABD'de Starbucks'a da uyguladı. Kahve zinciri Starbucks'ta baristalar çalışacak ancak kasa ödemesi yerine dijital geçiş yapılacak.
Dünya genelinde birçok ülkede mağazası bulunan Starbucks kasasız şubesini açtı. Kahve mağazaları zinciri Starbucks, Amazon işbirliği ile Amazon Go’ların bir benzeri şeklinde çalışan ilk kasiyersiz mağazasını New York’ta hizmete aldı.
Parakende zincirinin kasasız mağazasında müşteriler isterlerse oturma imkanına da sahip olacak. Ya da gelip istediklerini alıp gidebilecekler.
Amazon ve Starbucks ortaklığı 2022 yılında en az iki kasasız şube daha açacak. Bu şubelerin ikisi de yine ABD'de bulunacak.
Mağazada kasa olmaması baristaların çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Kahveler yine baristalar tarafından hazırlanacak ancak kasada ödeme sırası beklenmeyecek.