Star TV'nin dizisi reytingiyle kurtlar sofrasına yem oldu erken final yapıyor!
Sol Yanım dizisi perşembe akşamları Star TV kanalında yayınlanıyordu. İlk haftalarda reytingler iyi gelse de sonrası kötü gitti...
Sezona ard arda yeni diziler sokan Star TV asıl bombayı sona sakladı ve kadrosunda iddialı oyuncuların olduğu entrika dolu dizisi Sol Yanım'ı perşembe akşamları yayına soktu. İlk bölümlerinde ilgiyle izlenen ve kanalın yüzünü güldüren dizide işler değişti, sarpa sardı.
Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimlerin yanı sıra Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi isimlerin olduğu dizi, 10. bölümü ile ekrana geldi. Güçlü bir hikaye ve başarılı oyuncu kadrosuna ile başlayan dizi için alarm verildi.
Perşembe akşamları karşısındaki sıkı rakipleri ile mücadele edemeyen ve giderek reyting listesinde gerileyen dizi için Star bir hamle yaptı ve dizinin yayın gününü perşembe olarak değiştirdi.
9. ve 10. bölümleri perşembe akşamları yayınlanan dizi yine bekleneni veremedi bu kez dizinin reytingleri daha da düştü. Çarşamba akşamları Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi dizilerde savaşmak zorunda kalan dizi için ziller çalmaya başladı.