Star TV'nin dizisi reytingiyle kurtlar sofrasına yem oldu erken final yapıyor!

Defne Samyeli, Cansel Elçin gibi isimlerin yanı sıra Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi isimlerin olduğu dizi, 10. bölümü ile ekrana geldi. Güçlü bir hikaye ve başarılı oyuncu kadrosuna ile başlayan dizi için alarm verildi.