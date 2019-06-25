Star TV'den Alp Kırşan'a büyük şok! Final yapmamak için değişikliğe gidildi

Alp Kırşan’ın sunumu ile Kapanmadan Kazan, artık Cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak. Ancak alınan bu karar, izleyicinin kafasında soru işareti oluşturdu. Yayınlandığı son bölüm reytinglerde 9. sırada kendisine yer bulan yarışmanın, final yapmamak için bu kararı aldığı söyleniyor.