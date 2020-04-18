Star TV'de Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer'e hayat veren Edip Tepeli'nin imajı olay
Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli yeni imajıyla şaşkına çevirdi!
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Kavruk Ömer karakterine hayat veren Edip Tepeli ve Çocuklar Duymasın'ın daha ilk bölümlerindeki Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, 2017 yılında dünyaevine girmişlerdi.
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Sosyal medyada birçok mutlu anlarını paylaşan çift, şimdilerde koronavirüs salgını sebebiyle eve kapandı. Alınan tedbirler kapsamında ise berberler kapalı olunca Edip Tepeli, çareyi eşi Ayşecan Tatari de buldu.
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Kişisel bakımından ödün vermek istemeyen Edip Tepeli, saçının kesimi için eşinden yardım istedi. Tepeli, tıraş sonrası fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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Genç oyuncu fotoğrafın altına "Ben: Saçımı sen mi kessen? Ayşe: Daha fazla konuşma" notunu düştü.
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