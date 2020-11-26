Star TV Sefirin Kızı'nda skandal! Kadının bıçaklandığı sahneyi 'En güzel an' diyerek paylaştı
Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması büyük tepki topladı.
Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sefirin Kızı isimli dizideki bir sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.
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Paylaşılan sahnede adamın kadını bıçaklayarak öldürdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.
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İşte kanalın resmi hesabından yapılan o paylaşım...
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Şiddeti öven bu paylaşım sosyal medyayı harekete geçirdi.
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