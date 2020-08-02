Star TV Sefirin Kızı yıldızı Neslihan Atagül'den bomba Kadir Doğulu itirafı
Neslihan Atagül Doğulu özel hayatından, çocukluk yıllarına dair birçok konuda merak edilenleri anlattı ve eşi Kadir Doğulu hakkında bomba bir itirafta bulundu.
Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Edip Tepeli gibi isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, geniş bir hayran kitlesine sahip. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu'yla gıpta edilen bir evliliği olan 27 yaşındaki Neslihan Atagül, evliliği ve özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, NTV'nin bayram ekranında yer alan O Anın Hikayesi programında Burak Özcan'ın sorularını yanıtladı. Özel hayatından çocuğukluk yıllarına dair birçok konuda açıklama yapan Atagül, eşi Kadir Doğulu hakkında bomba açıklamalar yatı.
Misket borcumdan 3 gün evden çıkamadığım zamanları hatırlıyorum
İstanbul'da geçen çocukluk günlerini anlatan Neslihan Atagül Doğulu,'Hem biraz yaramaz hem de sorumluluk sahibi bir çocuktum. Annem çalıştığı için genelde yalnız olurdum. Abimle çok zaman geçirirdik. Bilardo ve langırt oynardık. Mahalledeki erkeklerle de oynardım. Misket borcumdan 3 gün evden çıkamadığım zamanları hatırlıyorum.' dedi.
Oyuncu olmak için bilinmeyen numaralardan bir ajans bulup aradım
8 yaşında TV'de bir film izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Atagül, o günleri şöyle anlattı: 8 yaşında oyuncu olmaya karar verdim. Babama 'ben oyuncu olmak istiyorum' dediğimde 'olursun kızım' deyip başımı okşadı. O yaşta bile bir şeylere geç kaldığımı düşünerek, bilinmeyen numaralardan bir ajans bulup aradım.