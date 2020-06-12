Star TV Sefirin Kızı Neslihan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan romantik sözler
Kadir Doğulu, Star TV ekranlarının dizisi Sefirin Kızı'nda oynayan eşi Neslihan Atagül Doğulu'nun Instagram paylaşımına sessiz kalamadı.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, mutlu evliliklerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşıyor. Atagül'ün yeni projesi olan Instagram'dan yayımladığı Hadsiz'in ilk konuğu da eşi Kadir Doğulu oldu.
114
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül Doğulu, Instagram'dan paylaştığı siyah-beyaz fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla paylaştı.
214
27 yaşındaki oyuncunun 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Kadir Doğulu ise bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.
314
Doğulu, fotoğrafın altında "Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bugünümün mimarı oldular gülüm" yazdı.
414