Star TV Sefirin Kızı dizisinden Deniz Işın ayrıldı isyan çıktı

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın diziye veda etti. Deniz Işın'ın vedası yeni senaristlerin gelmesinin ardından belirlendi.