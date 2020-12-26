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Star TV Sefirin Kızı dizisinden Deniz Işın ayrıldı isyan çıktı

Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisindeki Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın diziye veda etti.

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın diziye veda etti. Deniz Işın'ın vedası yeni senaristlerin gelmesinin ardından belirlendi.

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Gediz ve Sahra aşkının Nare ile Sancar aşkının önüne geçmesi nedeniyle senaristler çareyi Deniz Işın'ı kadrodan çıkarmakta buldu. 

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Uzun zamandır Gediz ve Sahra arasındaki aşk beklenirken yayınlanan son bölümde ikilinin oldukça yakınlaşması dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. 

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Ancak Sefirin Kızı'nın Sahra'sı Deniz Işın'ın kadrodan ayrılması sosyal medyada isyan çıkardı.

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