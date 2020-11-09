Star TV Menajerimi Ara'da İrem Derici sürprizi! Yeni bölümde rol alacak

Hemen hemen her hafta yeni bir ünlüyü konuk eden Menajerimi ara dizisi bu sefer de eğlenceli halleriyle tanınan şarkıcı İrem Derici'yi konu edecek. Ön izlemedeki İrem Derici'nin tuvalet penceresinden çıkmaya çalıştığı sahne izleyenleri oldukça güldürdü.