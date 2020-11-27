Star TV Menajerimi Ara dizisi için kötü haber suç duyurusunda bulunuldu

Dizide özel tasarım kıyafeti kötülendiği için maddi ve manevi kayba maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan Rufat İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını belirtti.