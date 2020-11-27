Star TV Menajerimi Ara dizisi için kötü haber suç duyurusunda bulunuldu
Menajerimi Ara dizisinde Burçin Terzioğlu'nun oynadığı bölüm dizinin başını yaktı. dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait elbise kötülenince, modacı suç duyurusunda bulundu.
Pazar akşamları Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisine bir bölüm konuk olan Burçin Terzioğlu'nun giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı. Dizide kötülenen kıyafet, dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait çıktı.
Dizide özel tasarım kıyafeti kötülendiği için maddi ve manevi kayba maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan Rufat İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını belirtti.
Reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını da öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, modacının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Terzioğlu'nun dizideki rolü gereği bir ödül töreninde giydiği elbise beğenilmedi ve oyuncuya değiştirmesi için baskı yapıldı.