Star TV Kağıt Ev yıldızı Nur Fettahoğlu'na yorum yağdı sonunda isyan etti
Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kağıt Ev dizisinin başrolü Nur Fettahoğlu, fiziği hakkındaki yorumlara isyanı bastı.
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ünü Türkiye sınırlarını aşan Nur Fettahoğlu, şimdilerde Star TV'de Kağıt Ev diziyle boy gösteriyor. Erdal Beşikçioğlu'yla beraber rol alan Fettahoğlu, fiziğiyle ise son zamanlarda çok konuşuluyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncunun zayıflığı takipçilerine dert oldu. Ünlü oyuncunun takipçileri; 'Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al' gibi yorumlarda bulundu.
Gelen yorumlar karşısında rahatsız olan Fettahoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla düşündüklerini yazıya döktü.
Gelen yorumlara isyan eden güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok!! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum...''