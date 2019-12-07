Star TV iddialı dizinin fişini çekti final yapıyor senarist ve yönetmen değişmişti

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, iddialı dizide yaşanan flaş değişiklikler dizinin final kararını da beraberinde getirdi. Önce senaristi değişen dizide yönetmen de havlu atmış ve iki flaş değişiklik yaşanmıştı. Dizi, bu değişikliklerin ardından final kararı aldı.