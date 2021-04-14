Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu diziye çok konuşulan bir isim, Tuba Büyüküstün gelmişti. Büyüküstün'ün gelişi ile dizinin senaryosu neredeyse yeniden yazılmış ve güzel oyuncunun hayranları yeniden reytingleri yükseltmişti.