Star TV dizisi Sefirin Kızı'nı postaladı yerine gelen dizi belli
Star TV'nin büyük ses getiren ve yayınlandığı ilk haftalarda reytinfg rekoru kıran dizisi Sefirin Kızı şu suralar can çekişiyor. Kanal dizinin fişini çekti 4 bölüm sonra final yapıyor, yerine gelecek dizi bile belli.
Neslihan Atagül'ün rahatsızlanarak diziye veda etmesinin ardından bir türlü toparlanamayan ve giderek seyircisini kaybeden Star TV dizisi Sefirin Kızı'ndan üzen haber geldi, dizi final yapıyor. Yerine pazartesi günü yayınlanacak yeni dizi bile hazır!
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu diziye çok konuşulan bir isim, Tuba Büyüküstün gelmişti. Büyüküstün'ün gelişi ile dizinin senaryosu neredeyse yeniden yazılmış ve güzel oyuncunun hayranları yeniden reytingleri yükseltmişti.
Fakat bu yükseliş uzun sürmedi. İlk bölümleri ile günlerce konuşulan dizi reytinglerde giderek düşmeye başladı. Dizinin akıbetini Tuğba Büyüküstün'ün duru güzelliği bile kurtaramadı.
Finale 4 bölüm kala Star TV diziyi iyice gözden çıkardı. İlk bölümden beri pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yayın günün salı gününe çekti. Masumlar Apartmanı, Baraj gibi dizilere yem etti.