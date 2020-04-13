Star TV Babil dizisinin yıldızı Birce Akalay yıllar sonra hastalığını böyle itiraf etti
Birce Akalay'ın da başrolünde olduğu Star TV dizisi Babil, koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verdi. Evde karantinada olan Birce Akalay, bir canlı yayında şimdiye kadar bilinmeyen bir hastalığını anlattı.
Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Babil dizisinde İlay karakterine hayat veren Birce Akalay, dizinin koronavirüs salgını nedeniyle ara vermesi üzerine kendisini eve kapattı. Birçok ünlü gibi karantina günlerinde sosyal medyaya ağırlık veren Akalay, son katıldığı bir Instagram canlı yayınında ise bilinmeyenlerine değindi.
Birce Akalay, önceki gün oyuncu Serkan Altunorak ile birlikte bir derginin Instagram sayfasına konuk oldu. Koronavirüs sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirten Akalay, hastalığı olduğunu ve evde durmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti.
Koronavirüs salgını nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka bir şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, şunları söyledi:
"Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni 'zamanı etkili değerlendirme' kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük."