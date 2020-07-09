Star TV Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver bikinili pozunu verdi görenleri büyüledi
Babil dizisinin başrol isimlerinden Aslı Enver de yaz sezonunu açtı ve bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.
Koronavirüs salgını sebebiyle Star TV ekranlarının yeni başlayan dizisi Babil'in zorunlu olarak sezon arasına girmesi ve koronavirüs salgını tedbirlerinin kalkmasıyla birçok ünlü isim gibi Aslı Enver de soluğu tatilde aldı.
Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Aslı Enver kalabalık olmayan, kırsal yerlerde seyahat etmeyi tercih etmeye devam ediyor. Bu esnada ise başarılı oyuncu, tatil paylaşımlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yapıyor.
Doğal güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Aslı Enver, son olarak ise makyajsız haliyle dikkat çekti. Siyah beyaz bir bikini tercih eden Enver, denize nazır fotoğraflarıyla takipçilerini büyüledi.
Instagram'da 5,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun siyah beyaz bikinili paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.