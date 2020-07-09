Star TV Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver bikinili pozunu verdi görenleri büyüledi

Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Aslı Enver kalabalık olmayan, kırsal yerlerde seyahat etmeyi tercih etmeye devam ediyor. Bu esnada ise başarılı oyuncu, tatil paylaşımlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yapıyor.