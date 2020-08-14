Star TV Babil dizisi için Ozan Güven kararı verildi Deniz Bulutsuz'u dövmüştü

Deniz Bulutsuz'un ifadelerinin ortaya çıkan görüntüler birebir olmasına rağmen Ozan Güven, şiddeti yalanladı ve asıl mağdur kendisinin olduğunu savundu. Fakat bu durum işlerinden olmasına engel olmadı. Kadına şiddeti affetmeyen yapımlar Güven'in işlerini bir bir iptal etti.