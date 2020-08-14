Star TV Babil dizisi için Ozan Güven kararı verildi Deniz Bulutsuz'u dövmüştü
Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet nedeniyle Star TV'de yayımlanan Babil dizisinden kovuldu. Ay Yapım, karşılıklı fesih olarak duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet magazin gündemine bomba gibi düştü, Güven'in hayranları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, yaşadığı şiddet yüzünden ne hale geldiğini de dava dilekçesine ekleyerek ifade verdi. Bulutsuz ifadesinde Güven tarafından bir saatten fazla şiddet gördüğünü söyledi.
Deniz Bulutsuz'un ifadelerinin ortaya çıkan görüntüler birebir olmasına rağmen Ozan Güven, şiddeti yalanladı ve asıl mağdur kendisinin olduğunu savundu. Fakat bu durum işlerinden olmasına engel olmadı. Kadına şiddeti affetmeyen yapımlar Güven'in işlerini bir bir iptal etti.
Ozan Güven'in başrol oynadığı Babil dizisinin yapımcısı Ay Yapım'da "Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..." açıklamasını yaptı.
Öte yandan Deniz Bulutsuz'un almış olduğu darp raporu, vücudundaki morlukları tasvir etmesine rağmen yalanlayan Ozan Güven'e ise 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.