Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı
Squid Game gerçek oluyor. Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor
Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek. 12 Ekim'de gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar, dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.
Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen Squid Game (Kalamar oyunu) adlı dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenleneceği duyuruldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Kore Kültür Merkezi tarafından 12 Ekim’de yapılacak yarışmaya 30 kişi yarışacak. İki oturumda gerçekleşecek etkinliğe hali hazırda şimdiden 300 kişi başvurdu.
"Squid Game" 17 Eylül'de online bir platformda yayımlandı ve ABD'de ziveye çıktı. Kore dilinde çekilen dizi, kendilerini ciddi ekonomik zorluklar içinde bulan çaresiz insanları konu ediniyor.