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Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı

Squid Game gerçek oluyor. Abu Dabi'de düzenlenecek olan yarışma katılımcılarını bekliyor

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı

Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek. 12 Ekim'de gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar, dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.

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Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı

Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen Squid Game (Kalamar oyunu) adlı dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma  düzenleneceği duyuruldu. 

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Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Kore Kültür Merkezi tarafından 12 Ekim’de yapılacak yarışmaya 30 kişi yarışacak. İki oturumda gerçekleşecek etkinliğe hali hazırda şimdiden 300 kişi başvurdu. 

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Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı

"Squid Game" 17 Eylül'de online bir platformda yayımlandı ve ABD'de ziveye çıktı. Kore dilinde çekilen dizi, kendilerini ciddi ekonomik zorluklar içinde bulan çaresiz insanları konu ediniyor.

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