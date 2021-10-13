Squid Game gerçek oluyor! Başvurular resmen patladı

Son günlerde milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen dizi baz alınarak Abu Dabi'de özel bir yarışma düzenlenecek. 12 Ekim'de gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar, dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak.