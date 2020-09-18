Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi maçın en kritik adamı kimdi?
Spor yazarları Galatasaray'ın Neftçi Bakü karşısında 3-1 kazandığı mücadeleyi kaleme aldı.
Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Marcao'nun geriden oyun kurma pozisyonunla öne çıktığını belirtirken Sabah yazarı Bülent Timurlenk, yeni transfer Emre Kılınç'ın beklendiğini gibi olduğunu aktararak maçın en kritik adamının Marcao olduğunu belirtti. İşte spor yazarlarının Netfçi Bakü- Galatasaray maçı değerlendirmesi...
Mehmet Demirkol (FANATİK) - Hafta sonunun flaş isimleri Feghouli ve Arda kenarda olunca Galatasaray’ın topu kullanma dolayısıyla oyunu alma konusunda zorluk çekip çekmeyeceği önemli bir soruydu. Nihayetinde merkezde Taylan ve Emre’nin önünde Belhanda yer alacaktı ki bu üçlünün henüz ne bireysel ne de ekip olarak kendilerini ispat ettiklerini söylemek çok mümkün değil. Özellikle Marcao’nun geriden oyunu kurma konusundaki rahatlığı bu oyuncuları da rahatlattı. Haklarını vermek lazım ki tamamlanamayan akınlarda Bakü çıkarken doğru yer ve hamlelerle genellikle rakibi kesmeyi bildiler.
Levent Tüzemen (SABAH) - Galatasaraylı oyuncuların ilk yarım saatte önde basan, sahanın her yerinde baskı uygulayan ve Bakü'ye hücum etme fırsatını vermeyen oyunu göz kamaştırıcıydı. Ömer Bayram-Saracchi- Babel üçlüsü solda oluşturdukları pas üçgenleriyle hücum zenginliği yarattı. Ömer'in rakip arkasına yaptığı koşular tehlikeli atağa dönüştü. Linnes sağdan yaptığı birdirmelerle etkili oldu. 30 dakikalık süreçte Galatasaray bir topu direkten dönen Diagne ile golü buldu. Gol öncesi Linnes'in hızlı atağa çıkışı ve ölçülü ortası mükemmeldi. İyi oyununun yanında Bakü'nün etkisiz kalması başta Belhanda olmak üzere tüm takımı "Biz bu maçı rahat kazanırız" rahatlığına itti. Galatasaraylı oyuncuların rehaveti Bakülü oyuncuları cesaretlendirdi ve pozisyon üretmelerini sağladı. İkinci yarının başında gelen Neftçi golüne eğer Galatasaray Luyindama ile çabuk cevap vermeseydi ciddi sıkıntı yaşayabilirdi.
Gürcan Bilgiç (SABAH) - Başlangıcın en önemli iki maçını da, "hazırlık" kıvamına getiren hırs ve isteğe sahipti Galatasaray. Gaziantep karşısında da kazanacaklarını bilerek, hissettirerek başladılar maça, dün Neftçi karşısında da bundan vazgeçmediler. Ligden iki gol bir asist ile gelen Falcao ile, Azerbaycan'dan iki gol ile dönen Diagne... Ön tarafın kendi içindeki rekabetinden maksimum fayda takıma olacak elbette. Burada "kim oynasın?" tartışması yapılacak. Fatih Hoca'ya da sorular gelecektir. Tecrübe; takımın kimi seçtiğini bekleyip, görmeyi gerektirir. 11 günde oynayacağı dört maçın ilkini bitirdi Galatasaray. Fatih Hoca net, direkt ve yardımlaşan bir takımla oynuyor, rotasyonu da ciddi kullanıyor. Gerçek gösterisine pazar günü başlayacak, ön sunumu bitirdi artık.